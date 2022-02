Bergomi gioca Napoli-Inter: «Osimhen-Dzeko sfida tra giganti»

Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell'Inter, ora opinionista Sky, ne ha giocate di sfide scudetto in maglia azzurra contro il Napoli di Maradona. «Ne ricordo innanzitutto due: quando pareggiammo 0-0 a Napoli nel 1989, l'anno che vincemmo lo scudetto, e quando perdemmo 2-0, con una magia di Diego sul secondo gol, la stagione successiva, quella in cui gli azzurri vinsero il secondo tricolore».

Che ricordi ha di quelle sfide contro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati