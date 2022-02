19mila biglietti venduti in poche ore ed entro domattina Napoli-Inter esporrà il cartello del tutto esaurito. Vola la passione dei tifosi azzurri dopo il successo con il Venezia. Il sito Ticketone è stato preso d'assalto fin da questa mattina, con attese per acquistare i tagliandi fino anche a venti minuti.

Restano ancora a disposizione dei biglietti ma l'impressione è che entro poche ore la scorta sarà esaurita. Una corsa al biglietto, come ai bei tempi: le limitazioni restano invariate, difficilmente nei prossimi giorni la capienza degli stadi tornerà al 75 per cento. E se pure arrivasse questa decisione, sarà operativa per la settimana successiva.