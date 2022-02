Napoli-Inter, la rincorsa azzurra tra le idee di Spalletti e il bunker

La vittoria di Venezia fa morale. Perché adesso l'Inter non è più una lucina in lontananza, ma un faro grosso ed evidente: perfetto per sapere dove indirizzare la rotta. Il Napoli lo sa bene e per questo la partita di sabato pomeriggio al Maradona arriva nel momento ideale.

Luciano Spalletti ha un conto in sospeso con il mondo neroazzurro. Dopo due stagioni (2017-2019) è stato esonerato, per poi aspettare la chiamata giusta che è arrivata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati