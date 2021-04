Napoli-Inter, convocato Idasiak: Zielinski stringe i denti e recupera

Ci sarà il portiere della Primavera Idasiak a sostituire David Ospina nell'elenco dei convocati a disposizione di Gennaro Gattuso per Napoli-Inter di questa sera. Il portiere colombiano è out a causa di un infortunio muscolare e in rosa va il giovane portierino azzurro. Tutto convocato il gruppo napoletano dopo i tamponi negativi di ieri a Castel Volturno. Confermata anche la presenza di Piotr Zielinski.

L'elenco dei convocati

Contini, Idasiak, Meret;

Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka;

Bakayoko, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.