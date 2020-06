Napoli ed Inter si affrontano questa sera al San Paolo per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All'andata gli uomini allenati da Gennaro Gattuso hanno espugnato San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz e proveranno a resistere agli assalti dei nerazzurri per accedere alla finale e conquistare la sesta Coppa Italia della loro storia; sono 7 invece i trofei conquistati dai nerazzurri, l'ultimo dei quali nel 2010/2011 dopo la finale di Roma vinta 3-1 ai danni del Palermo.

LA PARTITA IN DIRETTA

NAPOLI (4-3-3)

Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2)

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.



Inter subito in vantaggio: gol di Erisksen direttamente da calcio d'angolo al 3' del primo tempo.Nell'Inter ammonito Young.Inter ancora pericolosa con Candreva, ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa.Ospina si riscatta in parte con una bella parata su colpo di testa a botta sicura di Lukaku.De Vrij entra duro su Mertens e l'arbitro Rocchi lo ammonisce.Seconda parata decivia di Ospina che con un miracolo devia in corner un tiro ravvicinato di Candreva.Gol del Napoli al 41', segna Mertens. Protagonista ancora Ospina che lancia subito Insigne in contropiede. Il capitano serve al centro il pallone per Mertens che in solitudine segna il gol dell'1-1. Si tratta del gol numero 122 per il belga con la maglia del Napoli, una rete che lo porta al primo posto solitario nella storia dei bomber azzurri.Dopo 1 minuto di recupero, squadre negli spogliatoio per l'intervallo.

A inizio ripresa Napoli pericoloso con Insigne, ma la sua conclusione esce di pochissimo.

20' del secondo tempo: dentro Callejon e Fabian Ruiz al posto di Politano ed Elmas.

Al 26' doppio cambio per l'Inter: escono Lautaro e Candreva, entrano Sanchez e Moses.

Al 29' entra Milik al posto di Mertens, e nell'Inter Biraghi subentra a Young.

Sanchez, appena entrato, sfiora il vantaggio con un tiro che sfila alla destra di Ospina.

Il portiere del Napoli ancora protagonista con una parata sulla punizione dalla trequarti di Eriksen.

Ammonito Ospina. Era diffidato e salterebbe l'eventuale finale.

Ma il portiere colombiano si conferma con una bellissima parata su Eriksen.

Al 40' entrano Allan e Younes, escono Zielinski e Insigne.

Al 43' doppio cambio per l'Inter: Ranocchia e Sensi per De Vrij e Eriksen.

Concessi 5 minuti di recupero.

La gara finisce 1-1 e il Napoli stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì alle 21 all'Olimpico di Roma contro la Juventus.

Ultimo aggiornamento: 23:11

