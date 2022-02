Napoli-Inter, Spalletti lancia Lobotka: «E Koulibaly sembrava un miraggio»

Napoli-Inter sarà la partita di Luciano Spalletti: «Abbiamo le stesse sensazioni provate tutta la settimana. In questa partita ci trovo tutto: il mio passato, il mio presente, il futuro dipenderà da oggi. È una gara importante, per arrivrci abbiamo speso tanto del nostro tempo e il tempo è la misura del nostro lavoro. Lobotka? Era difficile cambiare tutto in due giorni, ma Anguissa ha caratteristiche che ci danno una mano. Koulibaly ci dà tanto: quando è entrato nello spogliatoio pensavamo fosse un miraggio, invece era proprio lui».

Ai microfoni Dazn anche Piotr Zielinski, che all'andata a Milano era riuscito a sbloccare il match pur senza troppa fortuna. «Abbiamo perso, ma abbiamo dimostrato di essere all'altezza. E soprattutto abbiamo sciupato tre o quattro occasioni clamorose, cercheremo di migliorare quel risultato questa sera» ha spiegato il polacco «Io su Brozovic? Vedremo cosa accadrà in campo, io cercherò di fare il massimo».