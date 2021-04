Napoli-Inter, derby per Emerson: il pupillo di Mancini vuole la Serie A

Si affronteranno in campo domani sera Napoli e Inter, ma in estate azzurri e nerazzurri potrebbero ritrovarsi testa a testa anche nel mercato. A entrambi i club, infatti, piace tanto Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano del chelsea che a Londra non ha più continuità e che vuole ritrovare la Serie A la prossima estate, magarai con alle spalle un Europeo da protagonista con la nazionale italiana.

Il Napoli lo ha seguito anche nelle passate sessioni di mercato ma alla fine Emerson è rimasto al Chelsea, stesso dicasi per l'Inter che ha trovato la quadratura del cerchio poi sugli esterni. Ma il terzino dei Blues può essere un affare tra qualche mese visto che lui e il club inglese cercheranno una cessione che faccia bene a entrambi. In Italia, anche la Juventus resta una valida opzione per il calciatore.