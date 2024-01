Napoli-Inter, Di Lorenzo avverte: «In una finale non ci sono favoriti»

«Vincere potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per la seconda parte di stagione.

Siamo concentrati per portare a casa un successo» dice Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che suona la carica prima della finale di Supercoppa contro l'Inter «In una finale secca non esistono favoriti. Si affrontano due grandi squadre, che sono qui per quanto vinto l’anno scorso. Si azzerano tutti i valori del campionato. Loro stanno facendo bene e sono in fiducia, ma sono sicuro che saremo pronti anche noi».

Allo stadio l'azzurro dovrà farsi sentire: «Ci dispiace non avere tanti tifosi napoletani con noi domani sera, ma dobbiamo pensare a quello che succederà in campo. Faremo di tutto per vincere un trofeo importante per tutti» ha continuato in conferenza «Difesa a tre? Al di là del modulo conta l’interpretazione. Sulla carta può essere visto come un assetto più difensivo ma in realtà ci porta con tanti calciatori a spingere. Affrontiamo una grande squadra e un grande attacco: dovremo essere bravi di squadra per limitare Thuram e Lautaro». A Riyadh sono arrivati anche Traoré e Ngonge: «Cercheremo di far ambientare immediatamente i nuovi acquisti. Un calciatore quando ha la fiducia dell’ambiente in cui gioca riesce a esprimersi al meglio, abbiamo voglia di farli inserire il più presto possibile». Assenti, invece, Osimhen e Anguissa: «Con loro ci sentiamo nella chat di gruppo quotidinanamente.

Fanno il tifo per noi e noi giocheremo anche per loro visto che non ci saranno».