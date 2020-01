Si gioca in chiusura della 18esima giornata di Serie A, la sfida tra Napoli e Inter. I partenopei sono tornati alla vittoria dopo lungo tempo grazie al successo di Reggio Emilia ai danni del Sassuolo, 1-2 il finale, grazie al quale sono saliti a 24 punti in graduatoria; i nerazzurri, forti dei 42 punti fin qui conquistati in campionato, dopo l'ultima trasferta nella quale hanno pareggiato 1-1 a Firenze cercano i 3 punti per tornare a macinare vittorie anche lontano dai propri tifosi.

IL MATCH IN DIRETTA

Alta è la pressione nerazzurra in avvio, ma il Napoli sembra carico per una sfida importante. Subito un'occasione di testa di Milik che sorprende tutti ma non centra la porta. Poi è Lukaku a seminare il panico in area azzurra ma era fuorigioco. Si combatte molto a centrocampo, dove la quantità interista si fa sentire. Al 7' Lukaku si libera ancora ma Meret è presente. Insigne non approfitta di un assist al bacio di Zielinski nell'azione successiva.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 23 Hysaj, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 34 Younes, 62 Tonelli, 70 Gaetano, 98 Leandrinho. All. Gattuso.

INTER (3-5-2)

1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 23 Barella, 30 Esposito. All. Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.

