Live Napoli-Inter 0-0 c'è Zielinski, Mertens va in panchina

Big match sotto la luce dei riflettori allo stadio Maradona. Il Napoli di Gattuso cerca punti pesanti per agganciare la Juventus all'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League mentre l'Inter di Conte vuole un successo per archiviare definitivamente il discorso scudetto.

LA PARTITA IN DIRETTA

Napoli che prova a fare la partita in avvio ma Inter che si dimostra subito pericolosa nelle ripartenze. Tuttavia i varchi a disposizione sono pochi; squadre ben messe in campo che non concedono nulla. Solo al 14' Osimhen mette qualche apprensione ad Handanovic. Poi ci prova Fabian dalla distanza, parato. Risponde di testa De Vrji su tocco di Eriksen da punizione. Dopodiché è KK a tentare il colpo di testa da angolo, ma non va

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

INTER (3-5-2)

1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 33 D'Ambrosio, 99 Pinamonti. All. Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.