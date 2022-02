Napoli-Inter, torna Doveri: precedenti poco favorevoli

Mancava al Maradona proprio dall'ultimo Napoli-Inter, Daniele Doveri, il fischietto di Roma che non aveva portato troppa fortuna nell'ultima direzione contro i nerazzurri: ci sarà ancora il fischietto della Capitale sabato sera a Fuorigrotta, dopo il match arbitrato il 18 aprile 2021 finito 1-1. Con lui ci saranno gli assistenti Costanzo-Bindoni, il IV Uomo: Cosso e il VAR affidato alla coppia Di Paolo-Valeriani.

LEGGI ANCHE Koulibaly accolto dai tifosi a Napoli: «Grazie, qui un pezzo di Senegal»

Altre due le sfide tra Napoli e Inter già fischiate da Doveri al Maradona: la vittoria per 4-1 del maggio 2019 e la sconfitta 1-3 del gennaio 2020. In totale, sono state 26 le partite dirette da Doveri con gli azzurri in campo: il bilancio recita 15 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.