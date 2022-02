Inter, Farris non si accontenta: «Potevamo anche vincere stasera»

L'obiettivo principale era non perderla e l'Inter di Simone Inzaghi ci è riuscita a fuorigrotta contro il Napoli. «Il secondo tempo la dice lunga sulla nostra qualità. La partita era in salita, dopo il rigore siamo andati sotto e il Napoli è una squadra forte. Ma volevamo vincerla» le parole di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, stasera squalificato «Abbiamo spento l'entusiasmo del pubblico e degli avversari. C'è anche rammarico alla fine: avevamo creato i presupposti per vincerla».

Il Milan domani potrebbe scavalcare i nerazzurri vincendo, ma all'Inter manca ancora una gara da recuperare a Bologna. «Loro hanno avuto tutta la settimana per prepararla eppure alla fine sembravano in calo, abbiamo avuto un'ottima gestione del possesso» ha confermato Farris a Dazn «Dumfries all'inizio è stato criticato tanto, ma si è applicato ed ha imparato, sono felice per le sue prestazioni. La nostra condotta di gara è stata perfetta per 95 minuti, continuiamo la nostra corsa».