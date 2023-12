Napoli-Inter, continua la maledizione terzini: Mazzarri perde anche Zanoli

Continua la maledizione terzini per Walter Mazzarri. L'allenatore azzurro contro l'Inter non avrà a disposizione nemmeno Alessandro Zanoli, il terzino napoletano classe 2000 che si è fermato questa mattina a Castel Volturno durante la rifinitura del sabato. L'unico terzino di ruolo per il toscano in rosa resta quindi il capitano Di Lorenzo.

Come riportato dal club infatti, Zanoli non si è allenato per una lombalgia che gli ha impedito di essere insieme con gli altri compagni. La sua assenza si aggiungerà a quelle già registrate di Mario Rui e Mathias Olivera che continuano con gli allenamenti a parte e le terapie previste per recuperare dagli infortuni prima di rientrare in gruppo.