Mazzarri sale in cattedra e il Napoli si prepara al meglio per un doppio scontro diretto che potrebbe riaprire le sorti del campionato. In chiave scudetto, s'intende. In meno di una settimana, i campioni d'Italia sfideranno in rapida successione le prime della classe. Si comincia con l'Inter domani sera al Maradona e poi sarà la volta della trasferta di Torino - venerdì prossimo allo Stadium - contro la Juventus di Allegri e di Giuntoli. Il campionato entra nel vivo per gli azzurri che hanno una duplice chance per rientrare nella corsa al titolo e difendere nel migliore dei modi lo scudetto che tengono cucito sul petto. Numeri alla mano, il Napoli potrebbe quasi dimezzare lo svantaggio dalla vetta in caso di en plein contro Inter e Juventus.

Sarà anche per questo che in mattinata il tecnico ha tenuto a rapporto la squadra nel chiuso dello spogliatoio. Mazzarri aveva concesso un giorno di riposo al gruppo dopo la trasferta amara di mercoledì scorso a Madrid in Champions e da ieri il Napoli si è ritrovato nel suo quartier generale di Castel Volturno. Prima di scendere in campo, però, l'allenatore originario di San Vincenzo ha preso il telecomando (un po' alla stregua della bacchetta di un insegnante vecchio stampo) ed ha pigiato il tasto play, concentrando l'attenzione dell'uditorio sulla partita del Bernabeu. Mazzarri ha analizzato al microscopio il match con le merengues, usando la matita rossa per tutti gli errori da correggere il prima possibile. Particolare attenzione è stata data, ancora una volta, ai movimenti e all'assetto difensivo che evidentemente necessitano di... ripetizioni. Non sono piaciute le coperture preventive e ancor meno le letture a palla scoperta che pure erano state un campanello d'allarme contro l'Atalanta in campionato. Del resto era stato lo stesso Mazzarri, proprio a margine della sfida vinta in trasferta in quel di Bergamo, ad anticipare che avrebbe lavorato anche su quelle cose che non erano andate comunque bene nonostante il blitz in casa della Dea. Tra queste, la sofferenza nel gioco aereo e sulle palle inattive. Ironia della sorte Bellingham, al netto del suo indiscutibile talento, ha raddoppiato per il Real con un colpo di testa che - genio a parte - non è certo il pezzo forte del suo repertorio. Quanto meno non è il migliore. Ma tant'è.

C'è da lavorare e questo si sapeva. Dopo aver saputo toccare le giuste corde del gruppo sul piano psicologico e motivazionale, Mazzarri si sta concentrando sull'aspetto tattico. Smaltita la febbre (almeno in parte), evidenziati gli errori, apportati i possibili correttivi, il tecnico ha ritrovato la squadra sul campo. Una seduta «sdoppiata» con i giocatori impiegati a Madrid che hanno svolto comunque un lavoro defaticante e tutti gli altri a lezione con partitelle a pressione. Contro l'Inter, gli azzurri dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo. In pole c'è ovviamente Victor Osimhen. Il bomber mascherato sta mettendo benzina nelle gambe, attualmente ha almeno un'ora di autonomia e domani sera dovrebbe finalmente partire dall'inizio al centro del tridente con Politano e Kvaratskhelia ai suoi fianchi.

Notizie in agro dolce sul fonte infermeria. Zielinski è ancora alle prese con la brutta botta rimediata a Madrid (intervento scomposto e fuori misura di Rudiger) che lo ha costretto ad uscire dalla contesa ed anche ieri si è allenato con il contagocce. Filtra comunque ottimismo per il polacco (in caso contrario è pronto Cajuste). Lindstrom, invece, ha smaltito i postumi dell'infortunio e domani sarà convocato per la prima volta da Mazzarri. Occhio alle condizioni di Zanoli che ieri ha accusato qualche noia muscolare. Un campanello d'allarme per il Napoli vista la carenza di esterni bassi. Con Olivera e Mario Rui ancora lungodegenti, infatti, il tecnico rischia di ritrovarsi in emergenza su entrambe le corsie laterali. Sulla fascia sinistra sarà ancora una volta adattato Juan Jesus anche se Natan ha un passato da cursore mancino e i due brasiliani potrebbero anche invertirsi i ruoli, considerato che su quella fascia ci sarà da arginare la rapidità di Thuram.