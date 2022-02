Napoli, Koulibaly non molla i sogni: «Ma potevamo fare di più con l'Inter»

La vittoria della Coppa d'Africa e poi il sogno scudetto. Kalidou Koulibaly si catapulta in campo ed è di nuovo titolare nell'1-1 contro l'Inter. «Potevamo fare di più, nella ripresa siamo arretrati e abbiamo subito troppo. Complimenti a Dzeko per il bel gol, ma noi eravamo troppo molli. Forse avevamo un po' di paura. Un punto contro l'Inter però resta un punto importante, dobbiamo continuare a crederci» ha detto il difensore azzurro.

«Abbiamo fatto un bel lavoro fin qui, peccato per il gol preso, ma continuiamo a lavorare senza mollare» ha continuato Koulibaly a Dazn «Per me è stata una settimana particolare, lunedì ero in Senegal e stasera sono in campo a Napoli. Non vedevo l'ora di tornare in squadra, sono felice perché ora tocca dare tutto per seguire il nostro sogno. Daremo il 200%, dobbiamo chiudere tra le prime quattro ma poi c'è il bonus, il bonus è lo scudetto e noi vogliamo crederci. Capitano? Non ne parliamo oggi, Insigne è il simbolo del Napoli e gli voglio bene».