Napoli-Inter, Maradona aperto alle 17.45: varchi per i soli abbonati

Grande attesa per la sfida tra Napoli e Inter. Come annunciato attraverso i canali ufficiali della società, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, il club azzurro ha invitato tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.

Le porte del Maradona saranno aperte dalle ore 17:45, tre ore prima del fischio d'inizio, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento.

Come già accaduto in altre occasioni di cartello, alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.

Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.

Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:

CURVA B : Gate 8 – Gate 9 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI - Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole.