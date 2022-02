Spalletti, buone notizie da Ounas: solo Tuanzebe resta fuori dal gruppo

Adam Ounas è rientrato in gruppo. È questa la notizia migliore del martedì di allenamenti per il Napoli di Luciano Spalletti che questa mattina ha ritrovato nella seduta di gruppo anche l'algerino, fuori da fine dicembre per la partecipazione alla Coppa d'Africa e i problemi avuti con il covid durante la manifestazione.

In vista della sfida all'Inter di sabato, dunque, resta il solo Axel Tuanzebe fuori dai disponibili: il difensore inglese questa mattina ha fatto lavoro in palestra per recuperare dalla lombalgia. In serata rientrerà a Napoli Hirving Lozano, attesi nelle prossime ore Anguissa e Koulibaly dopo la Coppa d'Africa.