Dall'Inter all'Inter. Ovvero come passare da un vantaggio di sette punti a uno svantaggio di uno. La risposta è facile: basta togliere il giocatore che ti cambia la squadra, al di là dei numeri personali. Perché con Victor Osimhen è un Napoli, senza un altro. In attacco certo, ma anche in difesa. Le avversarie contro il Napoli versione nigeriana giocano con il baricentro più basso. Ci provò la Fiorentina all'andata a tenere la linea...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati