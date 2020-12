A mancare sarà il solo Victor Osimhen perché Gennaro Gattuso, in partenza per Milano dove domani sera affronterà l'Inter in campionato, ha il Napoli al completo: rientrano tra i convocati azzurri anche Elseid Hysaj e Amir Rrahamni ufficialmente a disposizione dell'allenatore. Escluso il partente Llorente in avanti, in difesa c'è anche Malcuit.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

