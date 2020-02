LEGGI ANCHE

Saranno messi in vendita domani i biglietti per il matchdel 5 marzo, valevole per il ritorno delle semifinali didopo la vittoria degli azzurri al Meazza lo scorso mercoledì. Dalle ore 12.00 di domani fino alle ore 23.59 di Mercoledì 19 Febbraio 2020, la vendita sarà però riservata ai soli abbonati della stagione sportiva in corso, che il privilegio di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza e di usufruire di una tariffa agevolata “promo abbonato”.Da giovedì prossimo comincerà invece la vendita libera dei tagliandi con una speciale "promo ticket": acquistando contestualmente il biglietto die quello per Napoli -Torino, prossima gara interna di campionato per gli azzurri, i tifosi potranno usufruire di speciali tariffe ideate dalla società con le Curve a soli 8 euro.Tribuna Posillipo € 60,00Tribuna Nisida € 40,00Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)Distinti € 25,00Curve € 14,00.Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.Tariffa applicabile agli abbonati della stagione 2019.20Tribuna d’Onore € 40,00Tribuna Posillipo € 14,00Tribuna Nisida € 10,00Distinti € 10,00Curve € 5,00.Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.Tribuna Posillipo € 25,00Tribuna Nisida € 14,00Distinti € 12,00Curve € 8,00.Tribuna Posillipo € 80,00Tribuna Nisida € 60,00Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)Distinti € 45,00Curve € 25,00Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.