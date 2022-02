Napoli-Inter, probabili formazioni: Spalletti ha scelto Lobotka con Ruiz

Spalletti vuole tenere aperto il dubbio Koulibaly (rientrato ieri a Napoli dopo il trionfo in coppa d'Africa con il Senegal) fino all'ultimo ma la previsione è che il senegalese giocherà domani dal primo minuto allo stadio Maradona nella sfida scudetto contro l'Inter in coppia con Rrahmani. L'altro ballottaggio per una maglia a centrocampo vede lanciatissimo Lobotka: conferma per lo slovacco con il camerunense Anguissa che comincerà dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati