Napoli-Inter, probabili formazioni: Mazzarri ritrova Lindstrom

Una buona notizia per Walter Mazzarri: questa mattina Jesper Lindstrom ha svolto l'intera seduta in gruppo, smaltendo del tutto l'infortunio muscolare che si portava dietro nelle ultime settimane.

Il danese ha ritrovato i compagni dopo la trasferta Champions contro il Real Madrid e sarà a disposizione dell'allenatore toscano in vista della sfida contro l'Inter di domenica.

Abile e arruolabile sarà anche Piotr Zielinski: il centrocampista polacco era stato colpito duramente al Bernabeu ma oggi si è regolarmente allenato con i compagni.

Restano fuori solo i terzini azzurri: Terapie per Mathias Olivera, mentre Mario Rui ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra e in campo.