E Fabian Ruiz prepara un altro colpo per affondare l'Inter

La qualità di Zielinski e Fabian Ruiz tra le chiavi del cambio di passo del Napoli. Indispensabili il polacco tra le linee e lo spagnolo a dirigere le operazioni in regia a centrocampo. Piotr ieri mattina ieri si è allenato in gruppo a Castel Volturno svolgendo il settanta-ottanta per cento del lavoro effettuato dai compagni dopo il fastidio muscolare accusato durante il match con la Sampdoria: Zielinski sta incrementando gradualmente i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati