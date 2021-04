Napoli-Inter, Meret torna titolare nel momento chiave della stagione

Ospina out per infortunio, Alex Meret torna titolare per 3-4 partite nel momento chiave della stagione. Sarà lui il titolare contro Inter e Lazio, i due scontri d'alta classifica che si giocheranno allo stadio Maradona nel giro di quattro cinque: domenica sera contro i nerazzurri e giovedì prossimo contro i biancocelesti di Inzaghi.

In questo campionato è proseguita l'alternanza tra Ospina e Meret: il colombiano è stato schierato 16 volte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati