Napoli-Inter, probabili formazioni: Osimhen dal primo minuto nel tridente

L'emergenza sulle fasce fa da contraltare a qualche buona notizia dalla cintola in su. Il Napoli si prepara al big match contro l'Inter in programma domenica sera al Maradona, provando a registrare la difesa e lanciando finalmente dal primo minuto Victor Osimhen. Il bomber mascherato ha messo benzina nelle gambe sia a Bergamo contro l'Atalanta sabato scorso, sia a Madrid contro il Real nella sfida di Champions contro le merengues ed ora vuole riprendersi una maglia da titolare al centro del tridente completato da Politano e Kvaratskhelia ai suoi fianchi. La presenza dal primo minuto dell'attaccante nigeriano rende ancora più effervescente il big match, considerando che su sponda nerazzurra ci sarà il toro Lautaro, attuale capocannoniere del torneo con 13 reti (l'argentino viaggia con la media impressionante di un gol a partita). Osi insegue a quota sei, ma è stato costretto a mordere il freno per quasi due mesi in campionato e sopratutto non intende cedere tanto facilmente lo scettro di re dei bomber che ha vinto l'anno scorso (con 26 sigilli), staccando proprio Lautaro Martinez al secondo posto. I ruoli oggi sono invertiti e contribuiscono a rendere la sfida di Fuorigrotta ancora più piccante.

Mazzarri aspetta buone nuove dall'infermeria che già gli ha restituito Jesper Lindstrom. L'attaccante danese ha smaltito i postumi dell'infortunio patito con la sua nazionale e torna disponibile, ma partirà dalla panchina. Migliora, sebbene anche oggi si sia allenato a parte, Piotr Zielinski reduce dall'intervento in stile karateka di Rudiger a Madrid. Il centrocampista polacco è pedina fondamentale nello scacchiere del centrocampo azzurro e Mazzarri conta di recuperarlo per la sfida contro il Biscione. Lobotka sarà come sempre il regista nella zona nevralgica con Anguissa inamovibile sul fronte destro. E siamo alle note dolenti in difesa. Mazzarri dovrà fare i conti con gli infortuni di lungo corso capitati a Mario Rui e Olivera che hanno lasciato una voragine sulla corsia di sinistra. In quella posizione sarà adattato nuovamente Juan Jesus.

Occhio però alla soluzione Natan in un possibile valzer tra pedine centrali. I due brasiliani, infatti, potrebbero anche invertirsi ni ruoli, considerando che proprio Natan è stato svezzato come cursore di fascia sinistra e tenendo anche conto che da quella parte ci sarà da prendere in consegna gente rapida e veloce come Thuram.