Una decisione quasi scontata che fa seguito a tutto quanto accaduto nelle ultime ore. Dopo Juventus-Milan anche l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter sarà rinviata a data da destinarsi. Il match tra azzurri e nerazzurri era in programma domani sera al San Paolo ma da serata di festa si è trasformato in pericolo per emergenza coronavirus, così da portare allo spostamento dello stesso.

Si complica così sempre di più la situazione relativa al calendario del calcio italiano. Le sei gare rinviate lo scorso weekend in Serie A dovrebbero recuperarsi tutte nel prossimo fine settimana, con il riposo dei club che hanno già giocato e lo slittamento di tutto il calendario nelle prossime domenica. Ma ora bisognerà capire anche quando giocare le gare di Coppa, in equilibrio con i match di coppe europee che vedono coinvolti Napoli, Inter e Juventus, tre delle quattro semifinaliste.

