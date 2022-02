Napoli-Inter senza Lautaro? Sputo a Theo e rischio squalifica

Sono ore movimentate in casa Inter quelle che seguono il derby. Non solo la sconfitta contro i cugini del Milan ma anche il "caso" Lautaro Martinez, scoppiato in queste ore anche sui social. L'attaccante argentino, infatti, dopo un diverbio a distanza con l'avversario Theo Hernandez, ha sputato sullo spagnolo che era appena stato espulso. Il caso adesso è sotto la lente d'ingrandimento del Giudice Sportivo che si pronuncerà e potrebbe squalificare Lautaro in vista del match contro il Napoli di Spalletti.

