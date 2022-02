Napoli, Spalletti non ha rimorsi: «Ma non abbiamo fatto il meglio»

Un 1-1 che fa rabbia al Napoli di Luciano Spalletti, ma che forse va stretto addirittura ai nerazzurri. «Dobbiamo mantenere la nostra leggerezza talentuosa: in alcuni momenti si è vista e in altri no. Allora viene fuori la forza degli avversari, che hanno più ferocia di noi» le parole dell'allenatore toscano a fine gara «Non abbiamo saputo tenere la gara delle nostre corde. Dopo il pari non siamo stati bravi a rispondere ma sono felice di questo punto preso. Dalle partite così si può solo crescere, ma non abbiamo tirato fuori il nostro meglio».

LEGGI ANCHE Napoli-Amazon, niente trattative: «Siamo solo uno sponsor del club»

Resta invariata dunque la distanza in classifica tra le due formazioni, con tredici gare ancora da giocare per gli azzurri. «La squadra per larghi tratti ha fatto bene, ma non abbiamo saputo sfruttare alcune occasioni. Quando non riusciamo a gestire il possesso diventa tutto più complicato» ha continuato Spalletti a Dazn «Bisogna sempre accettare con serenità il verdetto del campo: trarremo spunti per migliorare in futuro. In generale è stata una buona partita. Osimhen ha potenzialità infinite, ma a volte si scollega dalla squadra e gioca da solo. È giovane, deve imparare. Barcellona? Queste sono partite bellissime, che vale la pena giocarsi sempre col petto in fuori, giocando col nostro talento».