L'Inter di Conte va di scena a Verona per questo ultimo match del 2020, una sfida che potrebbe essere anche l'occasione giusta di mercato. Il club nerazzurro, infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe in contatto con il club gialloblu per Mattia Zaccagni, il centrocampista del Verona di 25 anni che sta facendo bene tanto da attirare molte attenzioni in Serie A.

Tra queste anche quelle del Napoli che si era interessatoa Zaccagni la cui valutazione è già schizzata sopra i 20 milioni di euro. Il Verona difficilmente se ne priverà prima della fine del campionato in corso, ma i club si stanno già affrontando per poter partire in pole position. Altro elemento che piace all'Inter di Marotta è Marco Silvestri.

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA