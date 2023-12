Napoli-Inter, l'urlo della Curva B: «Lottate fino all'ultima giornata»

Prima di Napoli-Inter, anche la Curva B dello Stadio Maradona ha voluto far sentire la propria voce agli azzurri in campo, alla prima volta di Walter Mazzarri dopo il ritorno in panchina. «Nessun obiettivo è fuori dalla vostra portata. Lottate da campioni d’Italia fino all’ultima giornata» l'urlo degli ultras azzurri che avevano già fatto sapere le proprie idee ai calciatori del Napoli in queste settimane lontano da Fuorigrotta e con un nuovo allenatore.