Anno 2000, Dino Zoff all'epoca ct dell'Italia, fece esordire Gattuso in Nazionale a febbraio in un'amichevole contro la Svezia e Conte lo portò a giugno alla fase finale degli Europei in Belgio-Olanda chiusi al secondo posto con la sconfitta in finale al golden gol contro la Francia. «Gattuso con me fece qualche apparizione e poi si costruì una grande carriera anche in Nazionale. Conte per la mia Italia era un calciatore importantissimo capace di fare tutte le fasi e anche qualche gol: un centrocampista completo di quelli che piacevano a me».«Erano molto grintosi da calciatori e lo sono anche adesso da allenatori e hanno tante altre qualità. Conte da tecnico ha già fatto una carriera notevole con la Juve, l'Italia, in Inghilterra e ora all'Inter, Gattuso ha cominciato più tardi e potrà togliersi tante soddisfazioni».«Sono tutti e due allenatori che badano al sodo, due tecnici molto concreti».«L'Inter è una squadra molto potente fisicamente, il Napoli come migliore caratteristica può sfruttare la rapidità. Conte sta lavorando già dall'estate sulla squadra, Gattuso è alla terza partita è avrà ancora bisogno di tempo per poter trasferire alla squadra la sua fisionomia».«Conte è un grande allenatore e sta riuscendo a tirare fuori il meglio dai giocatori: l'Inter se la giocherà per lo scudetto, anche se la Juve come rosa ha qualcosa in più».«Il Napoli ha le potenzialità per la rincorsa a un posto in Europa. Certo, ha diverse squadre davanti ma può farcela e Gattuso può essere l'allenatore giusto».«Attaccheranno tutt'e due le squadre a seconda dei momenti della partita: non credo a un Inter d'attacco e a un Napoli di contropiede o viceversa».«Potranno essere loro ma potranno essere altri. Inter e Napoli hanno tanto ottimi giocatori».«Insigne tornerà a fare bene anche nel Napoli, come ha sempre fatto in passato: appena si tranquillizzerà l'ambiente tornerà a tirare fuori i suoi numeri migliori. È uno dei talenti del calcio italiano e per la Nazionale è diventato importante».«Sinceramente non credo che questo possa influire più di tanto: la sosta oltretutto è stata breve e tutte e due le squadre si faranno trovare pronte sia atleticamente che mentalmente».«Handanovic è già affermato, uno dei portieri più forti in assoluto. Meret è sulla buona strada per diventarlo: è già entrato nel giro dell'Italia e potrà giocarsela con Donnarumma».«Finora il Napoli ha mostrato qualche problema come organizzazione difensiva, Gattuso ci starà già provvedendo. La prima cosa è l'equilibrio ma questo nel calcio vale per tutti».