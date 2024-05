Napoli, intervista Giovanni Simeone: «Ho voluto l'azzurro. Il più forte è stato Kim»

«Sul mercato sono successe tante cose, ma io ho sempre voluto venire qui. Il giorno in cui mi hanno dato la maglia per andare in ritiro è stato molto emozionante. Mi sono sentito subito bene con Napoli, con la città, con le persone» le parole di Giovanni Simeone che torna a parlare ai microfoni azzurri durante l'evento Betsson Sport.

L'avversario più forte? «Non lo so, ce ne sono tanti. Ma dico che il più forte non è stato un avversario, ma un compagno: Kim. È un calciatore completo, fuori da qualsiasi livello che ho visto da altre parti. E' un calciatore diverso da tutti gli altri» ha detto il Cholito.

«Il primo gol in Champions League per me è stato un sogno che si è avverato» dice l'argentino, che non ha avuto dubbi sin dal primo giorno: «Il mio idolo è sempre stato mio papà. Anche adesso. Vorrei essere un po' come lui, per il suo modo di essere, per come rincorre le sue cose, per come affronta la vita, è una persona molto speciale».