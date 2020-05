© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ispettori della Procura Federale ieri a Castel Volturno per un controllo sul protocollo degli allenamenti del Napoli: una visita nell'ambito della decisione presa in settimana dalla Federcalcio di istituire un pool ispettivo con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come approvati dalle autorità di Governo. Tutto ok dalla verifica al gruppo azzurro, i due uomini della Procura Federale hanno riscontrato che era tutto a posto e nel pieno rispetto delle procedure delle sedute individuali autorizzate per questa fase alle squadre di serie A.Gattuso si è trattenuto a parlare con gli ispettori sottolineando che le procedure previste dal protocollo sono state rispettate sempre in maniera rigida in questi giorni dal Napoli e mettendo a disposizione video degli allenamenti di tutta la settimana svolta dagli azzurri, filmati da poter mandare attraverso whatsapp ai rappresentanti della Procura. L'aspetto sanitario è stato messo infatti fin dal primo giorno al primo posto dal club del presidente De Laurentiis, quello che ha svolto più tamponi (già 4) finora tra le squadre di serie A. E tra l'altro proprio il Napoli aveva pensato nei giorni scorsi di sollecitare i controlli della Procura coinvolgendo gli ispettori federali proprio per verificare che tutti rispettassero i controlli previsti dal protocollo. Quello di ieri è stato l'ultimo allenamento facoltativo e individuale della settimana, il settimo svolto dagli azzurri: oggi giornata di riposo, domani si riprenderà con procedure sullo stesso modello di quelle attuate finora in attesa dell'ok per i veri e propri allenamenti di gruppo.Ieri ispettori della Figc hanno fatto visita anche ad altri club di serie A per la procedura di controlli degli allenamenti, tra i quali la Lazio. Ispettori ieri a Formello per le verifiche sulla seduta di lavoro della squadra di Simone Inzaghi: nei giorni scorsi voci su un presunto mancato rispetto del protocollo con partitine 3 contro 3 avevano riguardato proprio la formazione biancoceleste. Altri controlli sui club di A sono previsti in giornata e all'inizio della prossima settimana, fino a quando cioè le procedure di rispetto delle normative individuali saranno ancora rigide in attesa che si possa riprendere ufficialmente con le sedute di gruppo.