Napoli-Itakura, il Borussia chiude: «Non vogliamo cedere più nessuno»

Si potrebbe complicare la strada per arrivare a Ko Itakura, il difensore giappnese che è tra i piani del Napoli per poter sostituire Kim Min Jae, pronto a fare le valigie con destinazione Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Bils Sport, infatti, il difensore avrebbe dato l'ok alla permanenza in Germania anche per la prossima stagione, evitanto così il trasferimento eventuale in Serie A.

Più in generale, il direttore del Gladbach Roland Virkus sembra aver chiuso le porte ad altre cessioni per quest'anno: «Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento. Ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza» le parole riportate da Bild.