Napoli-Itakura a un passo: mancano 3 milioni

A un passo: secondo quanto riportato da Sky Sport De, il Napoli sembra pronto a chiudere il suo primo acquisto dell'estate. Si tratta di Ko Itakura, il centrale asiago del Borussia che è il preferito dal club azzurro per sostituire Kim Min Jae.

Il Bayern Monaco ha confermato la cessione di Hernandez e ora potrà accogliere il sudcoreano. Il Napoli potrà chiudere poi per il sostituto incassando la clausola. Tra azzurri e tedeschi ballano solo 3 milioni di euro: il Borussia spinge per i 15 milioni da incassare per salutare il giapponese.