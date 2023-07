Kim ha completato l'iter delle visite mediche e il Bayern Monaco ultimerà l'operazione d'acquisto attraverso il pagamento della clausola rescissoria al Napoli. E il club azzurro è attivissimo a caccia del difensore centrale che dovrà sostituire il sudcoreano (che venerdì era presente in Corea del Sud al matrimonio di un suo compagno di nazionale Kwon Chang-hoon ed è stato immortalato in un selfie da una sua fan, una nota youtuber sportiva): prende decisamente quota il giapponese Itakura del Borussia Monchengladbach, uno dei profili da considerare più avanti in questo momento nella corsa che vede sempre tra i nomi forti anche quello dell'inglese Kilman del Wolverhampton.



La valutazione di Itakura è tra i 12 e i 15 milioni, per il giocatore si sarebbe mosso anche l'All Nasr e c'è l'interesse del Tottenham ma il Napoli è la squadra da considerare al momento più vicina al difensore centrale. Il giapponese, 26 anni, è stato uno dei protagonisti della nazionale nipponica all'ultimo mondiale in Qatar: ha giocato il suo primo anno in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach, dopo aver vinto nella stagione precedente con lo Schalke 04 il campionato tedesco di seconda divisione ed aver giocato due anni e mezzo in Olanda con il Groningen. Il Napoli può piazzare l'affondo, lo scatto decisivo per assicurarsi un difensore completo e di affidabilità.

Resta viva la pista Kilman, l'inglese del Wolverhampton, un difensore centrale mancino, molto forte fisicamente e con un'esperienza importante di Premier League. Tra le due società ci sono stati dei contatti, la valutazione fatta dal club inglese del difensore è di circa 40 milioni. Il Wolverhampton sta valutando anche se ci sono i margini di un rinnovo, la situazione resta aperta.

Sono numerosi i difensori monitorati dal Napoli in attesa della mossa da piazzare per la sostituzione di Kim. Seguito Scalvini, il giovane difensore dell'Atalanta, che piace a numerose squadre sia in Italia che all'estero. La valutazione è molto alta, la richiesta del club bergamasco è di 50 milioni e finora non c'è stato il passo avanti sia delle big italiane che europee. Difficile pensare a un affondo del Napoli su Le Normand, difensore francese naturalizzato spagnolo della Real Sociedad: ci sarebbe da pagare una clausola rescissoria da 50 milioni. Altri difensori seguiti dal club azzurro sono l'olandese Doekhi dell'Union Berlino e Ito dello Stoccarda.

Da seguire sempre con attenzione la situazione Osimhen, il presidente azzurro De Laurentiis continuerà a lavorare con il suo agente Calenda sull'ipotesi rinnovo per altri due anni dal 2025 al 2027. E bisognerà vedere se qualche top club europeo (dal Psg al Real Madrid a quelli di Premier League) decidesse di muoversi con una di quelle offerte definite irrinunciabili dal presidente del Napoli. Da verificare se in questa settimana potrebbero esserci eventuali sviluppi in un senso o nell'altro.

Il Genoa è vicino a Zanoli, il giovane terzino dopo l'esperienza con la Sampdoria potrebbe viverne un'altra in prestito con l'altro club di Genova, neopromosso in serie A. Il Napoli segue con attenzione Faraoni, potrebbe essere lui il vice di Di Lorenzo (il capitano che intanto è vicino al rinnovo con il club azzurro) per la prossima stagione. E nella corsa per un nuovo terzino potrebbe entrare anche Holm, laterale destro dello Spezia, seguito anche da Juventus e Inter.

Un'altra mossa in entrata del Napoli riguarderà un centrocampista, tenendo presente l'uscita certa del francese Ndombele di rientro al Tottenham. Tra i nomi caldi resta quello del francese Maxime Lopez del Sassuolo che Garcia ha allenato nel Marsiglia. Un'altra idea resta quella di Tousart dell'Hertha Berlino. Per Demme hanno mostrato interesse un paio di club tedeschi e per l'ex capitano del Lipsia potrebbe prospettarsi la possibilità di un ritorno in Bundesliga.

Per Zerbin c'è l'interessamento del Lecce, il giovane esterno azzurro potrebbe andare in prestito alla squadra giallorossa. Il centrocampista Gaetano è seguito in A da Empoli e Udinese e in B dal Parma. Il Verona è a un passo da Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, che ha giocato l'ultimo campionato con il Bari in serie B: il club scaligero ha superato nella corsa l'Empoli.