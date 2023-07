Napoli-Itakura non si fa: il calciatore dice no agli azzurri

Con ogni probabilità non sarà Ko Itakura il prossimo difensore del Napoli: secondo Sky Sport De, infatti, nelle ultime ore sia il Borussia che il calciatore giapponese avrebbero rifiutato le avances del club di Aurelio De Laurentiis per il mercato che sta per cominciare. Una trattativa mai cominciata e che sembra dunque tramontata ancor prima di poter partire.

Itakura era tra i nomi preferiti del Napoli per la sostituzione di Kim Min Jae, destinato al passaggio al Bayern Monaco. Il difensore giapponese però ha scelto per la permanenza rifiutando anche una offerta dall'Al Hilal in Arabia Saudita, che aveva promesso al calciatore 12 milioni di ingaggio all'anno.