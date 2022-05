Napoli e Italia, Zerbin è pronto: «Spalletti deciderà se tenerlo»

Lo stage con Mancini in nazionale maggiore, l'Under 21 conquistata e un futuro in azzurro Napoli. Alessio Zerbin vive la sua estate da protagonista. «Ha fatto 9 gol, tre rigori, 5 assist, il Frosinone lo ha valorizzato e l’università della sua carriera a Napoli la può fare. Tre anni in C sono un gran test, una gavetta seria, poi a Frosinone ha giocato tutte le gare. La convocazione di Mancini è un premio, si sente fiero ed orgoglioso e lo siamo tutti noi» le parole dell'agente Valcareggi.

«Ovviamente Zerbin partirà col Napoli per Dimaro, si giocherà le sue chance con Luciano Spalletti, che è un allenatore tra i primissimi in Europa» ha detto l'agente a Vikonos Web Radio. «Staremo poi al suo giudizio. Il suo ruolo? Nel 4-2-3-1 sarebbe esterno a sinistra, col piede destro sarebbe perfetto. A Frosinone Fabio Grosso l’ha trasformato in un esterno totale, forte in attacco, difende, sale, è anche tatticamente molto duttile».