Napoli-Italiano, la Fiorentina conferma: «Resta con noi»

«Molti hanno scritto e detto che Italiano voleva andare via. Non è vero. Lui non ci ha mai chiesto o detto di voler andare via».

Rocco Commisso mette subito le cose in chiaro. Vincenzo Italiano non andrà al Napoli per sostituire Spalletti, continuerà a Firenze il lavoro iniziato due estati fa: «Quindi ripartiremo da lui. Garanzie? Che verrà pagato» ha scherzato il patron americano.

«Io non do garanzie di altro tipo a nessuno. Abbiamo parlato con lui di futuro. Chi si deve comprare, chi vendere. Noi abbiamo ascoltato e parlato di quello che sarà giusto fare per il bene della Fiorentina» ha spiegato Commisso in una conferenza stampa questa mattina. «Mai nessuno della Fiorentina ha avuto dubbi sull'allenatore.

Mai avuto paura che qualcuno volesse prenderselo. Barone ha sempre detto che c'è un contratto. Lo scorso anno c'era una clausola che è stata rivista, gli abbiamo alzato lo stipendio e lui l'ha eliminata. Credo che sia contento di essere qui, ha l'opportunità di fare la storia a Firenze».