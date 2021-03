«Italiano poteva andare via l'anno scorso ma è rimasto con noi e gli abbiamo prolungato il contratto». Così Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del suo allenatore, rivelazione di questa Serie A. «Sta facendo un gran lavoro e spero che resti a lungo con noi» ha spiegato il patron ligure.

«Ho un rapporto cordiale con De Laurentiis che incontro alle riunioni e mi auguro che si possano trovare insieme soluzioni per il bene del calcio» ha continuato. «Stiamo facendo una grande impresa e speriamo di rimanere in Serie A e il premio sarebbe trattenere il nostro Italiano con noi. È concentratissimo sulla stagione in corso e non ha mai chiesto di andare via. Avremo modo di programmare insieme anche la prossima stagione regalandogli altri strumenti per fare ancora meglio».

