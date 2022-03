Napoli-Januzaj, occhio al Milan: i rossoneri in corsa per il belga

L'addio alla Real Sociedad, ormai, sembra sempre più scontato. E il futuro di Adnan Januzaj potrebbe davvero essere in Italia. Non solo il Napoli, ma ora anche il Milan segue da vicino quella che può essere la prossima estate del talentuoso esterno belga, pronto a scegliere la nuova destinazione senza alcun costo, visto che il contratto con gli spagnoli si concluderà a giugno.

La strada, per il Napoli, non sembra più quindi così spianata. Gli azzurri avevano segnato il nome di Januzaj per consegnare magari a lui l'eredità del partente Lorenzo Insigne, ma negli ultimi giorni - come riportato dal portale Fichajes - anche Maldini e Massara si sono interessati al belga per portarlo a Milano a costo zero. «Non so ancora cosa succederà, sarà una decisione da prendere insieme con la mia famiglia e il mio agente» aveva detto Januzaj dal ritiro della nazionale.