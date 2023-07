Napoli, anche l'ex Jorginho tentato dall'Al Nassr

Una colonia di ex napoletani potrebbe presto ritrovarsi in Arabia Saudita. Il primo ex azzurro ad accettare le avances saudite dell'Al Nassr era stato un anno fa David Ospina, appena libero dal contratto con il club di De Laurentiis, poi qualche settimana fa è stata la volta di Kalidou Koulibaly, pronto ad accettare i 30 milioni annui di ingaggio dell'Al Hilal dopo un anno di Chelsea.

E sempre dalla Premier League arriva l'ultima voglia di mercato per i sauditi: si tratterebbe di Jorginho, altro ex calciatore del Napoli che dal 2018 gioca in Inghilterra, prima con il Chelsea e poi con l'Arsenal dalla scorsa stagione. Offerta da 12 milioni ai Gunners e altro super ingaggio per il regista italo-brasiliano richiesto dall'Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo fresca di acquisto di Marcelo Brozovic.