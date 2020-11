La nazionale italiana lo aspetta ma gli ha anche concesso qualche ora in più per l'arrivo a Coverciano. Così Jorginho, prima di dirigersi in azzurro, ha salutato Napoli, la città che l'ha ospitato prima del suo passaggio a Londra con la maglia del Chelsea. L'ex azzurro - insieme con l'amico e speaker Daniele Bellini - è tornato anche a "visitare" dall'esterno lo Stadio San Paolo che l'ha visto protagonista, con tanto di selfie da postare sui social.

LEGGI ANCHE Napoli, Reina incorona Zielinski: «Giocatore da Real o Barcellona»

Ultimo aggiornamento: 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA