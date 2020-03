LEGGI ANCHE

Un futuro che sembra lontano da Madrid per Luka Jovic , l'attaccante serbo ex Francoforte che non ha vissuto una stagione memorabile con la maglia del. Per questo il club di Florentino Perez - che per lui ha spesola scorsa estate - lo metterà sul mercato a fine stagione pur volendo evitare una minusvalenza che faccia male alle casse del club.Anche il Napoli è molto interessato a, nonostante le cifre alte dell'affare, ma la concorrenza non manca: come riportato dal Sun, le antenne die Arsenal si sono attivate nelle ultime ore vista la volontà del Real Madrid. I blancos vorrebbero incassare dalla sua cessione circa, cifra che non spaventerebbe i Gunners né i Blues.