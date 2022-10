Napoli, Juan Jesus già pensa al Liverpool: doccia a -198°

Quella contro il Sassuolo è stata una vittoria importante per il Napoli di Spalletti ma anche impegnativa per gli azzurri andati in campo. Ecco perché questa mattina Juan Jesus si è "tuffato" nella vasca ghiacciata a disposizione dei calciatori, uno strumento finalizzato alla velocizzazione del recupero fisico tra un impegno e l'altro in campo. Il difensore brasiliano si è mostrato questa mattina sui social a -198°, temperatura impegnativa anche per un soldato come lui.