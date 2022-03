Napoli, Juan Jesus resta azzurro: «Nessun problema per il rinnovo»

«Con il Napoli ci sono ottimi rapporti, Juan è venuto non per mettersi in discussione ma per sposare la causa azzurra con grande gioia, si è calato nella città molto bene, gli piace moltissimo». Queste le parole di Roberto Calenda, agente di mercato che ha portato in azzurro Juan Jesus la scorsa estate. «È venuto per dimostrare a tutti che nei percorsi professionali possono esserci incidenti».

Ma l'accordo stagionale non è garantino per il prossimo anno. «Ha dimostrato a tutti il suo valore, penso che il Napoli sappia fare le sue riflessioni e le abbia già fatte. L’opzione per la prossima stagione c’è ma non ci saranno problemi per confermarla, allungarla e dare il giusto valore al calciatore, che ha ripagato in campo ed è un professionista esemplare» ha spiegato l'agente a Radio Marte.