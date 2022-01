Napoli, Juan Jesus appello pro-vax: «Vacciniamoci nel rispetto di tutti»

Un lungo appello sui social, una richiesta di aiuto ai tifosi, un Juan Jesús in versione pro vax per i suoi followers. «Capisco i dubbi per il futuro e le domande che tutti vogliamo porre su questo maledetto virus. Ma penso anche che la scienza, i medici e gli studiosi abbiano più strumenti di chiunque per valutare. Per questo ritengo giusto vaccinarsi. Anche per rispetto di chi avrebbe voluto farlo e non ce l’ha fatta. Per loro e per i loro famigliari che hanno sofferto, io penso di avere il dovere di fare il massimo per me stesso e per la collettività. Su questo mondo viviamo tutti insieme» le parole del brasiliano del Napoli.