Napoli, Juen Jesus: «Voglio restare in azzurro a lungo»

A tu per tu con Decibel Bellini per i canali ufficiali del club, il difensore del Napoli Juan Jesus racconta il suo momento e la sua vita attraverso la musica. Un amore, quello per l'azzurro, ormai realtà per il difensore brasiliano: «Per me è un onore sempre vestire la maglia del Napoli e vivere in questa città. Spero di poterci stare ancora tanto tempo qui a Napoli, perché sono cresciuto tanto a livello professionale e a livello umano. Ho conosciuto una bellissima città e persone stupende. In molti hanno pregiudizi su Napoli, io invece ho sempre trovato una città bellissima e serena, i miei figli stanno crescendo qui».