Napoli, Juric apre al suo mercato: «Non ho ancora parlato col Verona»

Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli nella prossima stagione anche quello di Ivan Juric, allenatore del Verona che si è fatto apprezzare nelle ultime stagioni di Serie A. «Ormai siamo salvi da un bel po', ma con il club non abbiamo parlato di futuro. Non so che succede, quali siano le idee della società. Non lo so, si può stare anche fermi», ha detto Juric in conferenza.

«Questa stagione è stata molto impegnativa, per me e il mio staff. Dobbiamo guardare sempre avanti per poter migliorare» ha continuato l'allenatore del Verona. «Se sei sereno non migliori proprio niente. Per me ora non è un problema, bisogna concentrarsi e guardare avanti. In squadra vedo tutti in grado di migliorare col lavoro, hanno una predisposizione impressionante. Ottavo posto? io ci tengo tantissimo».