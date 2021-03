Napoli, Juric rimanda l'azzurro: «È troppo presto per pensarci»

Tra i nomi più accostati alla panchina del Napoli in vista del prossimo anno resta quello di Ivan Juric, allenatore del Verona che sembra piacere a tanti top club anche in Italia. «Ma in questo momento è presto per parlare di futuro: la squadra non deve rilassarsi, deve restare sul pezzo per ottenere la salvezza e fare belle partite» ha detto in conferenza stampa.

Tanti sono però i rumors sul suo futuro. «Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa» ha scherzato Juric. «Ma in questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo».

